Totò, cinquant’anni fa la morte: Napoli lo ricorderà così

La Fanfara dei Carabinieri in piazza Mercato, bande in giro per la città, il Festival mondiale delle marionette e delle guaratelle. Il Maggio dei Monumenti di Napoli è pronto a ricordare Totò a cinquant’anni dalla morte. Ma non finisce qui.

L'assessorato alla Cultura di Nino Daniele è a lavoro per organizzare anche incontri, mostre - come quella a cura di Vincenzo Mollica che s’intitolerà 'Totò genio', nata con l’accordo della famiglia, e principalmente della nipote del principe della risata, Elena de Curtis - interventi alla tomba della famiglia de Curtis al Cimitero del Pianto. Mentre si attendono novità per il Museo dedicato al Principe della risata al Palazzo dello Spagnolo visto che il condominio ha dato parere favorevole all’installazione dell’ascensore che dovrà portare il pubblico alle sale espositive.