Pasquetta con l'ironia travolgente di Tony Tammaro live su facebook

Anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta prosegue #nonfermiamolacultura, la rassegna di eventi in streaming dalla pagina facebook dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Napoli.

Tra i tanti ospiti ed eventi che si alterneranno live sul web per tenerci compagnia in questi giorni in cui è fondamentale per la salute di tutti restare a casa e seguire le prescrizioni governative, ci sarà anche l'ironia travolgente di Tony Tammaro.

L'appuntamento con il divertente cantautore partenopeo è alle ore 16 di Lunedì in Albis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.