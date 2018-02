“Magna Italia”: Tony Tammaro presidente

C'è un nuovo protagonista nella campagna elettorale per le politiche del 4 marzo. È Tony Tammaro il nuovo candidato, quello che meno ti aspetti. Il suo slogan è semplice e diretto “Magna Italia”. “Poco c'è rimasto, ma quel poco lo voglio io” e poi la sua foto mentre mangia un'Italia fatta di non si sa cosa.

È la nuova provocazione del cantautore che porterà questo nuovo format in giro per la Campania. Un nuovo concerto-spettacolo che ha come tema proprio le fibrillazioni della campagna elettorale per le prossime elezioni, a cavallo tra promesse elettorali e scandali dell'ultima ora. Ci sarà da vederne delle belle.