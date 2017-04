Tomba di Totò, la Quarta municipalità: "Custodi di un luogo significativo"

“La nostra municipalità è custode della tomba di Totò nel cimitero di Santa Maria del Pianto, a Poggioreale, ed oggi questo luogo è stato il simbolo della memoria di un’artista che è patrimonio dell’umanità”.

Queste le parole di Paola Pastorino, vicepresidente della 4^ Municipalità di Napoli, che ieri ha presenziato su delega del presidente Giampaolo Perrella, all’ultima delle commemorazioni dedicate al principe Antonio De Curtis nel cinquantesimo anniversario della sua morte.

“Abbiamo omaggiato l’attore, il poeta ma soprattutto il profondo conoscitore dell’animo umano durante la manifestazione a cui hanno preso parte il Sindaco De Magistris e le più alte cariche dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine al fianco della nipote Elena - ha speigato Pastorino- siamo onorati come municipalità di essere custodi di un luogo così significativo non solo per tutti i napoletani ma in maniera globale come lo era e lo è ancora oggi tutta la produzione artistica di Totò”.