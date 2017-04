"The Young Pope", una mostra fotografica di Gianni Fiorito a Palazzo Reale

L'inaugurazione della mostra fotografica "The Young Pope" di Gianni Fiorito ha avuto luogo nella maestosa sala Ambulacro di Palazzo Reale. Trentotto grandi foto che raccontano la genesi narrativa del regista Paolo Sorrentino sul set della serie tv seguita in tutto il mondo. Il più importante evento televisivo dell'anno è stato immortalato "in presa diretta" dal fotografo partenopeo Gianni Fiorito, che ha ritratto anche gli attori Silvio Orlando e Jude Law nei panni dei loro personaggi. La mostra alterna scatti di scena a immagini dal back-stage: queste ultime evidenziano lo stretto rapporto tra il regista Paolo Sorrentino e gli attori, nonché il notevole sforzo della produzione internazionale per la costruzione in studio di ambienti come la Cappella Sistina.

All'anteprima era presente anche il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che è stato accompagnato in visita tra le opere proprio da Gianni Fiorito. De Luca ha dimostrato di apprezzare ogni scatto di Fiorito e ha voluto conoscere i dettagli della vita sul set, che Fiorito ha seguito per mesi, per l'intera durata delle riprese di "The Young Pope". La mostra, a cura di Maria Savarese, è organizzata dalla Scabec, società campana beni culturali e sarà aperta al pubblico fino al 13 giugno.