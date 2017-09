A Piazza Dante arriva "The World's biggest eye contact experiment"

Domenica 1 ottobre in Piazza Danote, a partire dalle 11.30, l'Assessore ai Giovani Alessandra Clemente parteciperà all'iniziativa "The World's biggest eye contact experiment" che nella città di Napoli è organizzata da Simona Esposito, Massimiliano Ricci e Gaetano Balestra.

La manifestazione è un esperimento umano e sociale, nato in Australia, diffusosi in oltre 350 città per offrire la possibilità di recuperare il proprio bisogno naturale di contatto e di condivisione profonda con l'altro attraverso lo stare seduti, per qualche minuto, l'uno di fronte all'altro semplicemente guardandosi negli occhi.

La manifestazione giunge quest'anno alla terza edizione ed è patrocinata dal Comune di Napoli