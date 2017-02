The Jackal e il loro "termostato" protagonisti di Sanremo

Tra i protagonisti indiscussi – e decisamente non in gara – del Festival di Sanremo terminato ieri, sicuramente i partenopei The Jackal.

Il collettivo di videomaker napoletani ha infatti lanciato, sulla falsariga della Gialappa's negli anni scorsi, un tormentone che moltissimi protagonisti della kermesse hanno ribadito sul palco dell'Ariston, quel "Termostato" ripetuto più e più volte da numerosi artisti.

E non solo. Durante la finale persino Maria De Filippi si è lanciata in un “Carlo fa caldo qui, perché si è rotto il termostato“. Immediata la risposta dei partenopei, che dalla loro pagina Facebook hanno mostrato di apprezzare: “Maria e Carlo vi amiamo“.