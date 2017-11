I The Jackal presentano il loro primo film: "Ecco il perché di un film di fantascienza"

Hanno spopolato sul web prendendo in giro film e serie di successo, come Gomorra e Narcos, hanno sperimentato la prima serie interattiva italiana con "Lost in Google", ora i The Jackal sono di fronte alla sfida più grande della loro carriera: il cinema. Dal 9 novembre in sala arriverà "Addio fottuti musi verdi", il primo lungometraggio del gruppo di videomaker napoletani. Ai microfoni di Napolitoday, regista e attori spiegano perché la scelta del genere fantascientifico e quali sono le difficoltà nel passaggio da pillole web a un film di 90 minuti.

Nel cast, oltre agli immancabili Ciro Priello, Fabio Balsamo e Ruzzo Simone, anche Roberto Zibetti, noto attore di teatro, cinema e tv (Radiofreccia, Non ho sonno, I cento passi), nel ruolo del cattivo Brandon.

Il punto di partenza del film è una domanda che attanaglia tutti i giovani di questa generazione: restare nella propria città o cercare fortuna all'estero? Una domanda che porterà il protagonista della storia ad emigrare molto lontano: nello spazio. Da qui, si dipana un film dai tratti surreali e dissacranti che passeggia con leggerezza tra i temi dell'amore, dell'amicizia e dei sogno di ognuno di noi.