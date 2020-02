“Teranga: life in the waiting room” è online sul Guardian (FILM COMPLETO)

Dopo l'anteprima mondiale ospitata a Napoli sabato 25 gennaio 2020 all’Asilo - ex Asilo Filangieri con gli interventi delle autrici, e di Andrea Morniroli - cooperativa sociale Dedalus, della cantante_attrice tunisina M’Barka Ben Taleb di Omar Marong, attivista e rifugiato gambiano, e dopo la proiezione ufficiale a Londra è finalmente online il documentario "TERANGA - Life In the Waiting Room". Un progetto condiviso e prodotto dalla sezione The Guardian Documentaries del quotidiano britannico The Guardian che tutti possono vedere liberamente al seguente link.

Il documentario TERANGA - Life In the Waiting Room racconta la vita avventurosa, e la nuova biografia in evoluzione, di Fata e Yankuba. Due giovani uomini africani in viaggio nel globo alla ricerca di una esistenza indipendente. A firmare la regia - il progetto è ambientato a Napoli e in Campania - c'è un tris di autrici british: Sophia Rose Seymour, Daisy Squires e Lou Marillier.

Più in particolare, Seymour è immigrata a Napoli da Londra cinque anni fa, dove si occupava di musica. Il documentario ora disponibile sulla piattaforma internet del quotidiano inglese Guardian e nel catalogo YouTube è stato proiettato in anteprima mondiale sabato 25 gennaio 2020 a Napoli nella sala teatro dell'ex Asilo Filangieri.