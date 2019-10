Sapete perché si dice “Tenè ‘o c... a tre pacche”?

Perchè si dice “Tenè ‘o culo a tre pacche”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente significa “avere il culo a tre natiche”. Atteso che la cosa è anatomicamente impossibile, la locuzione è usata ironicamente a mò di dileggio di ogni supponente che si ritenga titolare di eccezionali doti e talenti fisici o morali che in realtà non esistono, come è inesistente un culo con tre natiche.