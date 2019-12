Sapete perché si dice “Tenè ‘a capa a ttre asse”?

Perchè si dice “Tenè ‘a capa a ttre asse”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente significa “tenere la testa a tre assi”. Cioè “essere nervoso o preoccupato”. Locuzione mutuata dal giuoco del tressette dove un giocatore in possesso di tre assi, che valgono ciascuno un punto intero, sebbene ipoteticamente possa conquistare i relativi tre punti, in realtà si preoccupa, non essendo certo che potrà raggiungere lo scopo atteso che gli assi possono venir facilmente catturati dall’avversario che sia in possesso del due o del tre del medesimo seme degli assi. Il due e il tre, infatti, sebbene valgano un terzo di punto ciascuno, sono nella scala gerarchica delle prese superiori all’asso e possono catturarlo.