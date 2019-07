I Ditelo Voi, Benedetto Casillo, Oscar Di Maio, Gigi Savoia. Sono solo alcuni dei nomi che popolano in cartellone 2019/2020 del Teatro Totò. Quindici spettacoli, più tre in regalo per gli abbonati, con un costo del biglietto che non supera mai gli 11 euro per mantenere il suo carattere popolare. Questa mattina è stata presentata la nuova stagione alla presenza di quasi tutti gli artisti coinvolti.