La nuova stagione del San Carlo: 132 spettacoli e tournée in Cina

Quindici titoli d'opera, cinque produzioni di danza, ventidue concerti, centotrentadue performance complessive. Sono i numeri della stagione 2019/2020 del Teatro San Carlo. Presenti, oltre alla Soprintendente Rosanna Purchia, anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco della Città metropolitana Luigi de Magistris.

Nel programma anche ospiti internazionali e tournée mondiali. L'apertura sarà affidata al direttore Juraj Valchusa con la Dama di picche di Caikovsky, ma scorrendo nel cartellone è possibile imbattersi nella più tradizionale Tosca, per poi passare alla musica contemporanea d Ludovico Einaudi. Atteso il ritorno del direttore Zubin Mehta, che nel 2021 guiderà l'Orchestra del San Carlo in una grande tournee in Cina. L'ensamble è attesa anche a Salisburgo per il Festival di Pentecoste, nel 2020.