Striscia la Notizia, è napoletana la nuova velina Shaila Gatta

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia, rispettivamente la mora e la bionda, sono le nuove veline di Striscia la Notizia. Entrambe hanno già avuto diverse esperienze televisive.

La ballerina napoletana Shaila Gatta, mora di 21 anni, è conosciuta per essere arrivata in finale nel programma Amici di Maria De Filippi nel 2015. Nata a Secondigliano, da alcuni anni vive a Roma dove si è trasferita per studiare danza.

Professionista della danza anche Mikaela Neaze Silvia, bionda e di colore. La 23enne è nata a Mosca ma il papà è originario dell'Angola e la mamma afghana.