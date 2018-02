Street art, a Napoli donata l'opera "Ipazia"

Il patrimonio dell'arte di strada partenopea si arricchisce di un altra opera. "Ipazia" è il titolo dell'enorme murales che l'artista MP5, napoletana trapiantata a Roma, ha dipinto sulla facciata di ingresso dell'ex Palazzetto Urban nel quartiere Montecalvario. L'edificio è dedicato al sostegno delle donne e non è casuale la scelta di Ipazia come soggetto da ritrarre. Fu matematica e filosofa greca, vissuta a cavallo del IV e V secolo d.C.. Ipazia venne uccisa da una folla di critiani in tumulto, un episodio che l'ha resa martire del libero pensiero.