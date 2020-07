"Storia di un (quasi) amore in quarantena": il primo romanzo di Davide Gambardella

Pubblicato da Graus Edizioni, arriva in libreria "Storia di un (quasi) amore in quarantena", primo romanzo breve del giornalista napoletano Davide Gambardella.

Inaspettata, favolosa, ai limiti della legalità: la cronaca di un amore ai tempi del coronavirus, un amore sbocciato in un periodo di stasi per gran parte della popolazione mondiale. I protagonisti di questo breve ma intenso racconto hanno sfidato le leggi imposte dal lockdown per condividere preziosi attimi di intimità in un momento di ansia “pandemica”, fatto di incertezze, dubbi e paure che, al di là del particolare periodo storico, caratterizza l’attuale generazione.

“Una generazione” – scrive Enrico Parolisi nella prefazione – “ senza nome che raccoglie gli sfaceli di quella immediatamente precedente. Ma che esiste. Che è fatta di tutto ciò. Che brucia. Che ama. Che resiste. E questo racconto ce la restituisce in tutta la sua grottesca poesia”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'autore:

Classe 1981, napoletano. Davide Gambardella è un giornalista. Nel 2002 inizia la sua gavetta come cronista nelle redazioni dei giornali di Napoli e nei vicoli della sua città, vere palestre di vita per la sua esistenza, per poi approdare a collaborazioni che lo porteranno pian piano via dalla sua città. Lascia Napoli nel 2013 e dalla periferia occidentale del capoluogo campano, quartiere di Pianura, si trasferisce definitivamente in un'altra periferia, quella a sud di Roma, quartiere Tor Bella Monaca, dove prosegue la sua attività nella comunicazione e nel mondo del giornalismo. In circa 20 anni di professione, ha collezionato collaborazioni con diversi quotidiani, tra cui il Roma, il Mattino, La Stampa, Il Messaggero e l'edizione sociale del Corriere della Sera. Per lavoro ha raccontato fatti e misfatti della sua Napoli, dove ha vissuto per oltre trent'anni per poi fiondarsi nella cronaca romana, dove ha raccontato storie e realtà della periferia della capitale. Il suo primo racconto nasce nei giorni del lockdown per l'emergenza Covid-19. E' la storia di un (quasi) amore in quarantena.