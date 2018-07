Il ministro alla Cultura: "Stop alle domeniche gratis nei musei"

"Non avete idea dei commenti chi mi arrivano dagli stranieri quando sanno che possono entrare gratis nei nostri musei". Il ministro alla Cultura Alberto Bonisoli dice stop alle notti gratis nei musei. O almeno, non sarà più il Ministero a obbligare all'accesso libero ogni prima domenica del mese.

L'esponente del Governo, a Napoli per l'acquisizione delle lettere di Giacomo Leopardi, non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Se un direttore di museo - afferma in questo video dell'Agenzia Dire - vuole far entrare liberamente le persone sarà libero di farlo, ma non sarà il ministero a obbligarli perché nei momenti di maggiore flusso turistico è un danno enorme e svaluta la cultura".