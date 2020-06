Dialoghi fuori scena, Stéphane Lissner incontra Fabio Luisi sulla web tv del San Carlo

Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 21.00 sulla web tv Teatro San Carlo (www.cetv-online.it) torna Dialoghi fuori scena trasmissione in cui il Sovrintendente Stéphane Lissner dialoga con i più grandi artisti del mondo della Lirica.

L'ospite di questa settimana è Fabio Luisi, tra i più autorevoli direttori d’orchestra italiani.

Il programma ha fatto registrare una vastissima platea internazionale di utenti web che si sono collegati on demand da tutti i Paesi del mondo che finora hanno visto il Sovrintendente Lissner dialogare con Emma Dante, Mario Martone, Daniel Barenboim, Maria Agresta, Juraj Valčuha, Michele Mariotti.

Tutta la programmazione in streaming della Web Tv Teatro San Carlo sarà annunciata di volta in volta attraverso i canali social del Teatro.

Ogni contenuto potrà poi essere rivisto in ogni momento selezionando la voce “ondemand” o la voce “Palinsesto” della piattaforma.