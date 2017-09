Stefano Gabbana attacca Maradona: "È un morto di fame"

Non si è fatta attendere la replica di Dolce&Gabbana. Nei giorni scorsi, la maison d'alta moda è stata citata in giudizio da Diego Armando Maradona per lo sfruttamento della sua immagine durante una sfilata napoletana che si è tenuta la scorsa estate.

Su Instagram, ecco allora Stefano Gabbana attaccare l'ex Pibe de Oro con un post: "È un morto di fame".

LA RICHIESTA DI MARADONA

"Pur conservando per loro lavoro stima e considerazione, sono stato costretto a tutelare i miei interessi violati da una politica di marketing speculativo da parte degli stilisti. Ora attendo con serenità la decisione dei giudici italiani", ha spiegato l'ex campione.