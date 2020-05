“State of mind” il nuovo progetto discografico di rio in uscita su tutti i digital strore.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Esce il 7 giugno 2020 su tutte le migliori piattaforme di streaming "State of Mind" il disco solista di RIO. Maurizio De Franchis, in arte Rio nasce a Napoli nel 1956. Da sempre attivo sulla scena musicale italiana sin dalla sua prima band, i Bandanà, per poi approdare alla band Sold Out per la quale è stato autore e cantante con album usciti per Sony Music International, e proseguire la sua carriera collaborando con artisti come Tony Esposito, Gianni Bella, Gino Paoli e molti altri artisti italiani e internazionali. State of mind è il nuovo progetto discografico di RIO, registrato nel 2019 contiene undici canzoni in inglese scritte, cantate, suonate e arrangiate dall’artista. Ognuna di queste canzoni parla dell'amore, l'unica medicina in grado di curare tutti i mali. RIO ha dedicato a questo progetto un anno di intenso e ispirato lavoro suddiviso in diversi studi di registrazione tra Napoli, Miami e Palinuro (SA). «A molti risulta facile parlare di sé, ma per me non è così – ci svela RIO – ho voluto realizzare il progetto State of mind, perché, nel periodo in cui tutto ha avuto inizio, ero particolarmente ispirato. La fonte dalla quale ho attinto è stata quella dell'amore.» L'intero album di RIO è infatti una dedica a quello che è il sentimento più alto che fa vivere momenti unici e irripetibili ad ognuno di noi. «L'amore, secondo il mio punto di vista - prosegue l’Artista - è la sola medicina in grado di debellare ogni genere di male. Ed è sempre l’amore, questa volta per la musica, il sentimento che mi ha fatto compagnia nel periodo intenso delle registrazioni dell’album insieme a grandi amici professionisti che hanno collaborato con la loro arte alla realizzazione in studio dei brani. » State of mind, il nuovo progetto discografico di Rio, è stato registrato nel 2019 e sarà distribuito su tutte le piattaforme di streaming e digital store a partire dal 7 giugno 2020. Maurizio De Franchis, in arte Rio nasce a Napoli il 03.04.1956 Nel 1986 entra a far parte del gruppo partenopeo Bandanà in qualità di cantante e nello stesso anno la band accompagnava in tour anche l’artista Gino Paoli. Nel 1987 Rio partecipa al Festival di Sanremo come voce solista della band di Tony Esposito con il brano “Sinuè”. Nel 1991, invece, collabora come autore e cantante del gruppo “Sold Out” per la realizzazione dell’album “Souled out” prodotto da “Sony Music International” e pubblicato in tutto il mondo. “Shine on”, il brano di punta dell’album, è nelle classifiche di tutta Europa e in quella italiana resta per diversi mesi tra il terzo e quarto posto. Sempre nel 1991 la band partecipa al Festival di Sanremo international e nella stessa edizione del Festival nazionale i Sold Out, in qualità di gruppo ospite, cantano la versione in inglese del brano “ Listen to me” di Riccardo Fogli “Io ti prego di ascoltare”. In seguito Rio collabora con artisti del calibro di Gino Paoli, Gianni Bella e molti altri di fama internazionale incrementando il suo spessore artistico ma ne limitano anche la libertà di potersi esprimere in un progetto da solista. State of mind è il nuovo progetto discografico di Rio. Credits State of Mind Scritto e arrangiato da Rio Produzione Artistica: Gino D’Ignazio Produttore Esecutivo: Paki Palmieri per la Katana Sounds Produttore Discografico: Paki Palmieri Etichetta Discografica: PMS Studio Publishing: Quelli come noi Srl Contatti Facebook: https://www.facebook.com/mauriziodefranchisarte/ Instagram: https://instagram.com/mauriziodefranchisofficial Website: www.katanasounds.com