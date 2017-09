Mostra d'Oltremare, tornano gli spettacoli alla Fontana Esedra

Tornano gli spettacoli alla Fontana Esedra della Mostra d'Oltremare e le musiche potranno sceglierle i cittadini, votando sul sito dell'ente.

"Nell’ottica di rilancio dell’intero parco, i giochi di acqua le luci e i suoni della Fontana Esedra torneranno ad essere proposti ai cittadini ed ai turisti che non hanno mai avuto modo di ammirarne lo splendore e la spettacolarità, nonché a tutti coloro che già in passato hanno modo di viverne l’emozione", spiega il Consigliere Delegato della Mostra, Giuseppe Oliviero.

"La scelta di rafforzare il Parco Monumentale della Mostra d’Oltremare passa anche per l’attivazione di nuove modalità di partecipazione - afferma la Presidente, Donatella Chiodo - . Vogliamo che la città ci aiuti a scegliere i brani sui quali far danzare la Fontana".

Le categorie musicali che vengono proposte sono: Musica contemporanea napoletana, Musica classica, Musica pop, Musiche sud Americane, Africane e orientali, Musica rock, Colonne sonore.

Tutti quelli che parteciperanno al progetto, saranno invitati allo spettacolo inaugurale della Fontana dell’Esedra.

LA STORIA - L’imponente Fontana Esedra – una delle più grandi d’Europa – è lunga circa 350 metri e prende il nome da un’esedra composta da decine di vasche trapezoidali, decorate con maioliche dell’artista Giuseppe Macedonio, aventi raffigurazioni naturalistiche. La Fontana fu progettata nel 1938 dagli Architetti Carlo Cocchia e Luigi Piccinato ed è caratterizzata dall’armonia fra architettura ed ambiente: la collina retrostante e la corona di pini che racchiude l’intera Fontana contribuiscono ad esaltare la monumentalità dell’opera, il verde e l’acqua sottolineano le potenzialità architettoniche e le relazioni fra gli elementi. La possibilità di sincronizzare acqua, luci e suoni rappresenta una delle rare e complesse peculiarità tecniche di questa bellissima opera architettonica, che è stata restituita alla pubblica fruizione il 21 maggio 2006, dopo circa 30 anni di abbandono. In seguito sono stati fissati vari appuntamenti gratuiti per i cittadini ed i turisti nelle sere d’estate, oltre alle performance durante manifestazioni fieristiche e congressuali, offrendo spettacoli al pari di quanto avviene in altre città europee. Il riappropriarsi del grande impianto conferma che la Mostra d’Oltremare è anche una location di interesse artistico ed ambientale, che tende a coniugare la valorizzazione del proprio patrimonio con la domanda di spazi e di strutture per la socializzazione ed il time spending.