Sotto il cielo di Parthenope: prosegue il viaggio tra costellazioni e stelle

Ha ottenuto un grandissimo successo l'iniziativa dell'Unione Astrofili Napoletani "Sotto il cielo di Parthenope", tanto che l'associazione ha deciso di promuovere un nuovo ciclo di incontri virtuali e gratuiti dedicati alla divulgazione dei temi dell'astronomia di base.

Si prosegue, quindi, con un nuovo programma di appuntamenti in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'UAN, a partire da mercoledì 27 maggio 2020.

Un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati, ma anche per chi, per la prima volta, vuole scroprire le 'meraviglie del cielo'.

La novità di questo ciclo:

Questo nuovo programma di appuntamenti prevede anche una novità: sarà possibile scegliere e richiedere alcuni argomenti che si desiderano approfondire inviando un’email a segretarioculturale@unioneastrofilinapoletani.it.

Info e dettagli:

Gli incontri si terrano sempre di mercoledì, dalle 20:30 alle 22:00, e si potrà assistere esclusivamente collegandosi alla diretta Facebook sulla pagina di Unione Astrofili Napoletani, usando l’opzione diretta LIVE. Non è necessario avere un profilo/account di Facebook.

Il programma del ciclo

Sul sito dell'UAN ci saranno aggiornamenti costanti, man mano che verranno inseriti nuovi argomenti:

27 maggio

“Galassie, buchi neri e altro“. Relatore Domenico Cesiro

3 giugno

“Profondo cielo. Introduzione alla Cosmologia“. Relatore Domenico Cesiro

10 giugno

Incontro di approfondimento su un tema tra le richieste giunte.

17 giugno

“I binocoli in Astronomia. Tipologia ed uso“. Relatore Ottaviano Fera