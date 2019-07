Paolo Sorrentino sbanca Hollywood, dirigerà Mob Girl Jennifer Lawrence

Paolo Sorrentino sarà il regista di Mob Girl, il nuovo film con protagonista la grande attrice Jennifer Lawrence, che sarà anche tra i produttori della pellicola cinematografica. Il film è un adattamento del libro di Teresa Carpenter, vincitrice del Premio Pulitzer, basato sulla storia di Arlyne Brickman, che ebbe un ruolo decisivo nella lotta alla mafia a New York.

Il regista napoletano, in attesa della messa in onda di "The new Pope" su Sky Atlantic hd, produrrà il progetto insieme a Lorenzo Mieli di Wildside.