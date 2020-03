Paolo Sorrentino: "Basta film sul potere. Vorrei farne uno su Napoli"

"Ho chiuso con i film sul potere, ne ho fatti fin troppi. È che io il potere non lo conosco". Il regista napoletano Paolo Sorrentino si racconto al direttore di Sky Tg 24 Giuseppe De Bellis nel corso del secondo appuntamento di 'Vite - L'arte del possibile', in onda su Sky Tg 24 lunedì 9 marzo alle 20:30 e su Sky Arte martedì 10 marzo alle 20:45. "Il mio mestiere è totalmente sprovvisto di potere, è qualcosa di accessorio, di decorativo", aggiunge Sorrentino. "E quindi dato che il potere non lo conosco, che è misterioso per me, desta una grande curiosità. Quindi la mia fascinazione per il potere è data dal fatto che non lo conosco. Mi illudo, facendo questo tipo di film, di conoscerlo".

Film su Napoli

E allora, spiega Sorrentino, "il prossimo obiettivo potrebbe essere raccontare Napoli. Per molti anni, quando sono venuto a Roma, il rapporto con Napoli era abbastanza di disinteresse. Negli ultimi tempi invece, mi è venuta una gran voglia di tornarci e di andare a rivederla. Penso che alla fine si faccia proprio un cerchio nella vita, un giro: si parte da un posto e ci si può tornare, si vuole tornare. Perché non ci si libera per nessun motivo al mondo dall'origine, dalle radici''.