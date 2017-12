Arte dei pizzaiuoli Unesco, gli studenti dell'alberghiero Rossini: "Un orgoglio" (VIDEO)

Sono arrivati da Agnano per assaggiare la pizza gratis offerta in via dei Tribunali dai grandi pizzaiuoli napoletani la cui arte è appena stata riconosciuta patrimonio dell'Unesco. Sono gli studenti dell'Istituto Alberghiero Rossini che, accompagnati dalla loro professoressa, hanno voluto vedere da vicino all'opera alcuni tra i migliori pizzaiuoli al mondo, saggiarne le qualità e cercare di carpirne le tecniche. Alcuni di loro potrebbero essere i pizzaiuoli del domani, considerato che anche attraverso corsi specifici apprendono il mestiere. "Anche la pizza è alta cucina", spiega uno di loro. "Dietro e dentro una pizza c'è sapienza culinaria, cultura". "Per noi è un grande orgoglio", dice entusiasta alla telecamera uno studente, "la pizza è un quadro che rappresenta la città, che rappresenta tutti noi".