Societing4.0: format di alfabetizzazione alle tecnologie 4.0 per cittadini e imprese

Da martedì 21 aprile, il palinsesto della rassegna #nonfermiamolacultura, si arricchisce di un nuovo, interessantissimo, appuntamento in diretta dalla pagina facebook dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli: un format di alfabetizzazione alle tecnologie 4.0 per cittadini e imprese realizzato da studenti e scienziati dell’università federico ii di napoli con il patrocinio del Comune di Napoli.

SOCIETING4.0: CHE COSA SONO LE TECNOLOGIE 4.0 è un'iniziativa realizzata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con Unioncamere e la Camera di Commercio di Salerno insieme alla direzione Inclusione Digitale della RAI in partnership con Maker Faire European Edition.

Societing4.0 sostituisce il suffisso "mercato" di marketing con la parola "società", nella convinzione, ormai sotto gli occhi di tutti, che le tecnologie 4.0 non servano solo ad assecondare dinamiche di mercato ma siano anche elementi che hanno pervaso e possono condizionare il nostro quotidiano. Per questo, 15 studenti del Dipartimento di Scienze Sociali, hanno intervistato 6 scienziati napoletani di caratura internazionale invitandoli a raccontare, con un linguaggio semplice e diretto, cosa realmente sono queste tecnologie 4.0 e quali problemi possono risolvere nel concreto.

Dopo aver ospitato in diretta le performance di artisti del calibro di Samuel dei Subsonica, Enzo Avitabile, Sal Da Vinci, la rassegna di eventi in streaming dell'Assessorato alla Cultura apre le porte della ricerca scientifica e tecnologica per fornire ai cittadini strumenti critici per conoscere meglio queste tecnologie.

Il format SOCIETING4.0: CHE COSA SONO LE TECNOLOGIE 4.0 è stato realizzato da 15 giovani laureati e laureandi del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli ottimizzando i materiali raccolti durante il loro periodo di tirocinio svolto all’interno del progetto PIDMed coordinato dal prof. Alex Giordano, pioniere della rete e tra i massimi esperti italiani di Trasformazione Digitale.

SOCIETING4.0: CHE COSA SONO LE TECNOLOGIE 4.0 parte martedì 21 aprile 2020 alle ore 15.15 con 6 appuntamenti sotto la direzione scientifica del Prof. Alex Giordano (Docente di Innovazione Sociale e Digital Transformation presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli) che introduce la prima puntata.

Questo il calendario:

Martedì 21 aprile ore 15.15 Prof. Bruno Siciliano (Robotica);

Mercoledì 22 aprile ore 16.00 Prof.ssa Silvia Rossi (Intelligenza artificiale);

Giovedì 23 aprile ore 15.15 Prof. Giuseppe Di Gironimo (Realtà virtuale/aumentata);

Martedì 28 aprile ore 15.15 Prof. Massimo Martorelli (Stampa 3D);

Mercoledì 29 aprile ore 15.15 Prof. Antonio Picariello (Big Data e Analytics);

Giovedì 30 aprile ore 15.15 Prof. Leopoldo Angrisani (Internet of Things)

La direzione Inclusione Digitale della RAI ha riconosciuto come meritevole questa format programmando i contenuti in diffusione sulle piattaforme Rai (Rai Scuola, Rai Cultura e Rainews.it https://www.raicultura.it/speciali/societing40/).

L’assessore Eleonora de Majo accoglie e sostiene il progetto Societing4.0 “nella consapevolezza che in periodi dove è importante stare chiusi in casa per rispettare la quarantena è bene aprire le porte della conoscenza mettendola a disposizione di tutti, cittadini e imprese, nella convinzione che queste tecnologie evolute, se conosciute e ben ammaestrate, potranno sostenere l’uscita dalla crisi che inevitabilmente questa epidemia sta generando”.

"Ringraziamo - si legge nella nota dell'Assessorato su facebook - le nostre giovani promesse Francesca Bosio, Dana Cappiello, Lucia Chianese, Adriana Iammarino, Alessandra Romano, Luigi Scovito, Alessia Martina Vitelli, Sara Formichella, Martina Foschini, Giuseppe Cacetta Pellegrino, Valeria Celentano, Davide Procopio, Sara Pastore, Marzia De Luca, Federica Cilona, Antonella Di Nardo che hanno lavorato insieme a 7 scienziati di caratura internazionale tutti impegnati presso i laboratori del Cesma Unina (Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati) dell’ateneo napoletano che hanno aperto i loro laboratori e il loro cuore alle domande fatte dai ragazzi rispondendo con linguaggio accessibile".

I partner istituzionali che supportano Societing4.0: Cosa sono le tecnologie 4.0: Ministero dello Sviluppo Economico presieduto da Stefano Patuanelli, Regione Campania, Comune di Napoli CampaniaIntelligente4puntozero, Unioncamere PID - Punto Impresa Digitale, Camera di Commercio di Salerno, Unina News Dipartimento di Scienze Sociali Cesma Unina- Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati Osservatorio Giovani Campania NewSteel Maker Faire Rome -The European Edition FPA - FORUM PA

L'iniziativa ha anche il supporto di Dintec, PRISCA Lab, PRISMA Lab, Dipartimento di Ingegneria Industriale - Federico II Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione StartupItalia, #QNEconomia, Ninja Marketing, Esquire Italia, Social Reporters, Cultura Italiae, La Città di Salerno, 3040regeneration, COB social innovation, PID - Punto Impresa Digitale Verona PID Roma, Binario F, Syde srl, Radio1 Rai