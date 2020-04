Sito archeologico di Cuma, l'innovativo progetto per sviluppare programmi di riqualificazione

Nell'epoca delle reti digitali e umane è sempre più evidente la necessità di collaborazione tra diversi discipline per mettere insieme risorse ed energie in funzione di obiettivi congiunti.

E' per questo che l'Università Federico II di Napoli e l'Università Suor Orsola Benincasa hanno deciso di collaborare con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei per la realizzazione di un interessante progetto sul sito di Cuma basato sul coinvolgimento di aree disciplinari che vanno dalla geologia al rilievo, dall'archeologia alla computer science fondendosi per una peculiare applicazione che mostra le capacità e il potenziale delle digital humanitiesper il patrimonio culturale.

L'iniziativa sarà presentata mercoledì 22 aprile alle 14 sulla pagina Facebook del Distar e del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

In particolare i Dipartimenti di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse, il Dipartimento di Architettura, il Centro di Ricerca UrbanEco della Federico II e il Dipartimento di Scienze Umanistiche del Suor Orsola Benincasa hanno insieme condiviso tecnologia e conoscenza per produrre modelli di analisi e gestione tridimensionali e georiferiti, che serviranno per sviluppare programmi di riqualificazione, diretta e remota, finalizzati ad ampliare la conoscenza del sito di Cuma, fino ad una base dati utilizzabile in remoto ad uso di studiosi, ma anche di visitatori.

L'obiettivo è permettere una esperienza anche a distanza che favorisca la conoscenza di questo importantissimo sito archeologico, in una modalità contemporanea che offra ampie possibilità di divulgazione. Allo stesso tempo tale prodotto scientifico può favorire la base di dati che oltre a incrementare il sistema documentale del luogo in chiave tecnologica avanzata, potrà favorire la disseminazione del sapere e le progettualità tese alla conservazione.