“'O sparatrap”, il significato della parola napoletana

Alcune parole del napoletano sono circondate da un'aura quasi leggendaria. È il suono, molte volte, che le mette una spanna al di sopra delle altre.

Tra queste, 'o sparatrap. Potrebbe sembrare un'arma, un gioco per bambini, forse uno strumento musicale. In realtà altro non è che una sorta di cerotto.

Deriva dall'inglese spare wrapping, e sta ad indicare una benda chirurgica in tessuto sottile.

L'italianizzazione, comunque, c'è. La parola “sparadrappo” esiste ed è definita come “cerotto adesivo”.