Sapete perché si dice “Si ‘nu bbabbà a rrumma”?

Perchè si dice “Si ‘nu bbabbà a rrumma”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente significa “sei un babà irrorato di rum”. Locuzione dalla doppia valenza, positiva o negativa. In senso positivo la frase in epigrafe è usata per fare un sentito complimento all’avvenenza di una bella donna assimilata alla soffice appetitosa preparazione dolciaria partenopea. In senso negativo la locuzione è usata per dileggio nei confronti di un ragazzo ritenuto piuttosto credulone e bietolone, eccessivamente cedevole sul piano caratteriale al pari del dolce menzionato che è morbido ed elastico.