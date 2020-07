Perché si dice “Sì ‘na galletta ‘e Castiellammare”?

Perchè si dice “Sì ‘na galletta ‘e Castiellammare”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Letteralmente significa “Essere una galletta di Castellammare”. Cioè essere simili ai durissimi biscotti a lunga conservazione prodotti a Castellammare di Stabia, che naviganti o pescatori preferivano al pane perché non ammuffivano, sebbene fossero così duri che - si diceva - nemmeno l’acqua di mare riusciva ad ammollarli. Per traslato con la locuzione in epigrafe che, a mò di completezza viene aggiunta di una ca nun se sponga (che non si ammolla), vengono indicati tutti coloro che sono inclini ad atti di generosità, anzi tengono sempre saldamente chiusi i cordoni della borsa essendo addirittura restii ad affrontare spese di qualsiasi genere, anche quelle chiaramente necessarie e/o ineludibili ed ovviamente quelle destiniate ad opere di carità, di generosità o liberalità.