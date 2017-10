Sharp a Smart Education & Technology a Città della Scienza

Sharp Italia e AP srl sono sponsor tecnici dell’edizione 2017 di “Smart Education & Technology days”, fornitore delle attrezzature e della loro installazione e assistenza per le aree espositive. La tre giorni dedicata alla scuola si svolgerà a Città della Scienza a Napoli dal 25 al 27 ottobre. Sharp sarà presente alla convention nazionale del mondo della scuola per raccontare come l'istruzione rappresenti un laboratorio di prima scelta in cui mettere in pratica attenzione, ingegno, metodologie nuove e tecnologie atte a ridurre la dispersione di energie umane e catalizzarne di nuove.

Il futuro tecnologico, a cui forse oggi guardiamo tutti con meno sospetto di un tempo, è già qui. E l’industria 4.0 cambierà ancora le nostre vite, a partire dai banchi di scuola. «Con le sue lavagne interattive Sharp ha già contribuito a cambiare l’universo scolastico e i suoi metodi d'insegnamento, sollecitando le diverse potenzialità anche degli studenti normodotati o disabili, e far sì che ciascuno di essi possa essere in grado di utilizzare le proprie capacità» commenta soddisfatto Carlo Alberto Tenchini direttore comunicazione e marketing Sharp Italia.