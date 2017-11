Sfoglia Napoli, la guida che viaggia nel tempo della città

Una guida che non permette solo di orientarsi tra le strade e i monumenti di Napoli, ma che ne svela anche le stratificazioni storiche. Sfoglia Napoli si presenta come un viaggio nel tempo più che come una tradizionale guida turistica. L'iniziativa è frutto del lavoro del progetto Orchestra, finanziato dal Ministero dei Beni culturali, che vede la collaboazione di Università Federico II, Cnr, Ibm, Autostrade Tech e Lauro.it.

Sfoglia Napoli è stata realizzata con il patrocinio del Comune ed è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo.