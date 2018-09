La serie "Welcome to Elsinore, Hamlet's story" premiata al Tuscany Web Fest

Cinema e web: al Tuscany Web Fest premio per il miglior progetto cinematografico a "Welcome to Elsinore, Hamlet's story", serie cinematografica pensata appositamente per il web e interamente autoprodotta dalla napoletana Indacos S.r.l., la casa di produzione indipendente del duo Emma Campili e Donatella Furino.

Selezionata tra le oltre 100 opere in gara provenienti da tutto il mondo, Welcome to Elsinore - che mette in scena giovani attori, per la maggior parte napoletani - si è contraddistinta per originalità e capacità espressiva, riuscendo a far rivivere il grande classico di Shakespeare nella realtà contemporanea, attraverso le modalità e i ritmi delle nuove tecnologie. A Donatella Furino, palermitana di origini ma da anni trapiantata a Napoli, inoltre, il premio quale miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Amleto.

Giunto alla seconda edizione, il Tuscany Web Fest è organizzato da Emanuele Nencioni e Michela Nardi della Zerocinqueottotre Cineproduzioni ed ha come scopo la valorizzazione di filmakers indipendenti, in partnership con prestigiosi festival internazionali quali quelli di Washington, Miami, Amburgo.