Serena Autieri all’Augusteo, in scena con la favola amara di Lady D

Un monologo musicale: è questa una delle tante possibili definizioni dello spettacolo “Diana & Lady D” in scena da venerdì 3 a domenica 12 marzo al Teatro Augusteo e che vede il ritorno sul palco napoletano di Serena Autieri nelle vesti della principessa del Galles scomparsa nel 1997. La presentazione dello spettacolo è un piccolo spettacolo a sua volta, perché l’attrice e cantante – originaria di Fuorigrotta, come tiene a precisare con orgoglio – catalizza l’attenzione come fosse sul palco.

L’icona di una donna dalla doppia anima – Diana Spencer, appunto, e il suo alter ego regale Lady D – è interpretata in una nuova forma di spettacolo musicale che alterna i classici come “Candle in the wind” – il brano che l’amico Elton John dedicò alla principessa scomparsa – e “Wonderful Life” a pezzi inediti arrangiati per orchestra, scritti per accompagnare la storia di Lady Diana. Il nuovo spettacolo di Vincenzo Incenzo – prodotto da Engage – è un lungo e originale dialogo tra l’unica attrice, Serena Autieri, la musica e l’ensemble di sei ballerine. “Il passaggio tra recitazione e canto è un continuum – spiega Incenzo – perché abbiamo concepito la sceneggiatura come un flusso di coscienza. Lo stesso vale per i balletti, sempre conseguenza di uno stato d’animo del personaggio. È un omaggio a una donna, ma al contempo un omaggio a tutte le donne che oggi ancora sono costrette a vivere favole amare”.

Un personaggio dalla vita breve – quando morì, in un incidente d’auto sotto il Pont de l’Alma a Parigi, nel 1997, Diana aveva soltanto 36 anni – eppure ricco di sfaccettature, dalla separazione dei genitori al matrimonio con il Principe Carlo, conosciuto durante una battuta di caccia, da sempre legato a un’altra donna, Camilla. Poi la sua, di separazione, il lungo e articolato impegno sociale e l’incontro con Dodi-Al-Fayed, anche lui deceduto nello stesso incidente. La doppia anima di Diana Spencer è l’emozione intorno alla quale ruota lo spettacolo. “Abbiamo lavorato due anni a questo spettacolo – spiega Serena Autieri, entusiasta di recitare nella sua città in arrivo dal Sistina di Roma – e per affrontarlo ho dovuto guardare dentro le mie stesse debolezze, uscendone più forte. Ho amato l’aspetto glamour del personaggio così come quello impegnato e quello sofferente. È stata una grande prova non soltanto dal punto di vista della recitazione, ma anche dal punto di vista personale e umano”.

La Autieri – che da quando ha iniziato a recitare a teatro 13 anni fa è stata protagonista di successi come “Vacanze Romane”, ancora in tournée, e “La sciantosa” – si schernisce dietro l’entusiasmo del gruppo di lavoro che l’accompagna. Un gruppo che, oltre al regista Incenzo e al produttore Enrico Griselli, annovera nomi come il coreografo Bill Goodson, la costumista Silvia Frattolillo, lo scenografo (Premio Oscar) Gianni Quaranta e Maurizio Metalli a dirigere la musica.