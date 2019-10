A Roma una serata di cultura napoletana. Omaggi a De Crescenzo e Troisi

Anche Alex Britti sarà tra gli ospiti della settima edizione di Napoli nel cuore, serata benefica dedicata alla cultura napoletana, che si terrà a Roma il 13 ottobre alle 17:30 nel Teatro Eduardo De Filippo di Officina Pasolini. Gli artisti, uniti dalla passione napoletana, offriranno al pubblico uno show di poesia, musica e testimonianze. Tra gli ospiti il regista Venturiello e Grazia Di Michele, cantautrice. Non mancheranno Pino Ammendola, Vittorio Viviani e Letizia Gorga che si esibirà con i compagni di viaggio Fabio Massimo Colasanti (chitarrista di Pino Daniele), Elisabetta Serio e Simone Salza.

E' previsto anche un omaggio a Massimo Troisi e a Luciano De Crescenzo, a cui parteciperà l'attore Renato Scarpa (presente sia in 'Ricomincio da Tre' che in 'Così parlo Bellavista'). La serata è condotta da Fabrizio Finamore e serve a raccogliere fondi in favore dei bambini in difficoltà aiutati da Salvamamme, della Comunità di Sant'Egidio napoletana e della Fondazione Panetti.