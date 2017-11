Sequestro Soffiantini: la verità in un libro vent'anni dopo

Claudio Clemente era comandante dei Nocs quando nel 1997 fu rapito Giuseppe Soffiantini, imprenditore bresciano nel ramo tessile. Fu lui a coordinare le operazioni che portarono all'arresto della banda di rapitori. In quel frangente morì l'ispettore Samuele Donatio. Per anni, la magistratura ha seguito la pista del fuoco amico, rivelatasi sbagliata.

Vent'anni dopo, Clemente, oggi in pensione, ha scirtto il libro "La notta di Riofreddo", per onorare a memoria di Donatio e per descrivere la verità di cosa successe in quello che resta uno dei casi di cronaca più clamorosi della storia italiana.