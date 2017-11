Esplosione al Molo San Vincenzo con gli effetti speciali di Sense8: si gira anche al Porto

Proseguono in città le riprese dell’episodio finale di Sense8. Dopo aver ambientato alcune scene nel centro storico, domani 2 novembre, la produzione filmerà alcune scene presso il Molo San Vincenzo, area interdetta al pubblico di pertinenza dell’Autorità Portuale.

"In una scena, e se ne dà notizia anche per evitare allarmismi, verrà simulata un’esplosione che verrà realizzata con l’ausilio di effetti speciali e la produzione, insieme alle autorità e agli Enti preposti, ha adottato tutte le misure di sicurezza idonee alla rappresentazione di questo effetto". E' quanto si legge in una nota del Comune.

Le riprese sono previste tra le ore 7 e le ore 18 e - compatibilmente alle migliori condizioni di vento e di luce – la scena in questione sarà girata una in mattinata ed una nel pomeriggio.

In una nota inviata al Comune la produzione “ha voluto ringraziare sentitamente la popolazione di Napoli per la calda ospitalità e per l’affetto dimostrato durante tutta la lavorazione.”