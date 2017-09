Lello Arena al Teatro Cilea: guiderà la scuola dei comici

La Tunnel Produzioni, capitanata da Nando Mormone con Mario Esposito, ha preso le redini del Teatro Cilea puntando su diverse novità, tra cui la presenza di Lello Arena in cartellone con due spettacoli, ma soprattutto come direttore della Cilea Academy per i talenti comici del futuro.

I provini per entrare nella scuola sono in programma questa domenica e la prossima, dalle 10 in via San Domenico. Arena curerà anche le lezioni di prosa.

Il percorso è strutturato in un triennio di studi a partire da ottobre, con frequenza trisettimanale. Tra le altre materie, il canto e la tecnica vocale, il movimento coreografico e l'arte scenica.