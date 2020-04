Scuola, Agenzia Giovani: "Sostenere iniziative su digitalizzazione"

“La piena padronanza degli strumenti digitali consentirà anche i giovani meno fortunati di poter avere piena cittadinanza in un mondo come l’istruzione che, passata l’emergenza sanitaria da coronavirus, sarà completamente rivoluzionato. L’alfabetizzazione digitale è una delle sfide del nostro tempo, soprattutto nelle periferie del Paese. Per questo, è importante sostenere le iniziative di queste ore come quella della Direzione Generale dell’ufficio scolastico regionale della Campania e della Fondazione Salvatore, per supportare le scuole pubbliche nella sfida della digitalizzazione e per la promozione di corsi per l’utilizzo della strumentazione tecnologica”.

Ad affermarlo è Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’ente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce per l’Italia i maggiori programmi europei diretti ai giovani come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani vuole rafforzare l’appello indirizzandolo anche agli animatori digitali scolastici ed agli animatori socio educativi come gli Youth Worker che hanno una solida esperienza in tema di strumenti digitali per supportare ed accompagnare i ragazzi in un utilizzo consapevole e corretto. Sarà fondamentale il ruolo dell’educazione digitale nei prossimi mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il nostro network radiofonico ANG inRadio rilancerà l’appello tramite le 44 antenne istituzionali digitali sul territorio dedicate e gestite da giovani” conclude il Direttore Domenico De Maio.