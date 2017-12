“Scopri le bellezze d’Italia” di Ferrero Rocher e FAI: il Maschio Angioino diventa opera 3D di cioccolatini

Ferrero Rocher celebra il patrimonio artistico italiano con “Scopri le bellezze d’Italia”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione e alla promozione dei siti culturali italiani che nasce da un’intensa collaborazione tra Ferrero Rocher e il FAI - Fondo Ambiente Italiano. Tra tutte le regioni d’Italia coinvolte nella campagna, la Campania è rappresentata attraverso alcune delle sue opere più suggestive e di inestimabile valore storico.

L’Italia, da Nord a Sud, è eccezionalmente ricca di piccole e grandi opere d’arte che talvolta passano inosservate ai nostri occhi. “Scopri le bellezze d’Italia” si pone l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza della bellezza che ci circonda e di far conoscere quanto questi luoghi unici siano a portata di mano e accessibili a tutti. A tal fine sono stati realizzati speciali opuscoli che, per ogni regione, faranno “viaggiare” gli italiani nella storia della propria città attraverso due monumenti simbolo, uno indicato da Ferrero Rocher e l'altro “Bene del FAI”.

Ogni scheda presenta il monumento evidenziato da Ferrero Rocher con un’affascinante descrizione redatta dallo storico dell'arte Domenico Sedini che per l’occasione ha lavorato su oltre 40 opere dando enfasi a luoghi poco conosciuti del nostro territorio e aggiungendo a ciascun racconto aneddoti e curiosità. Nell’opuscolo viene illustrato anche un Bene del FAI, scelto per la vicinanza geografica a ciascun “monumento Ferrero Rocher” o perché situato nella stessa regione.

A partire dal mese di dicembre sui punti vendita in tutta Italia, oltre alla distribuzione degli opuscoli nelle isole del Natale dedicate alle specialità Ferrero, verranno esposti oltre 40 monuments (in 3D e 2D) realizzati con migliaia di Ferrero Rocher che renderanno omaggio alle principali icone dell’Italia nel mondo.

Due le opere selezionate da Ferrero Rocher per rendere omaggio alla Campania: il Castel Nuovo di Napoli, meglio conosciuto come Maschio Angioino, scenografica fortezza medievale e rinascimentale nonché simbolo storico del capoluogo partenopeo e la magnifica Reggia di Caserta, costruita sotto i Borbone dal Vanvitelli, residenza reale più grande al mondo e patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Ferrero Rocher nasce in un Paese bello e buono, ricco di tesori di cui andare fieri e vuole amplificare questo concetto andando a toccare corde emotive ed orgoglio italiano. Per questa ragione ha deciso di dialogare in modo virtuoso con il FAI - Fondo Ambiente Italiano raccontando ai propri consumatori come opera sul territorio e mostrando i magnifici luoghi di cui è promotore.

Ferrero Rocher è tornato on air in tv con lo spot “The Artist”, lo short film che celebra la Bellezza artistica di quattro città Italiane patrimonio dell’Unesco: Venezia, Firenze, Roma e Napoli.