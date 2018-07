Pompei, entro un anno svelate le terme suburbane

Ci vorranno dodici mesi per vedere in tutta sicurezza le terme suburbane di Pompei. E, stavolta, saranno visitabili anche da persone diversamente abili. Dalla collaborazione con l'Universita Federico II di Napoli e con la Fondazione Deloitte, nasce il progetto "Pompei accessibile" per il miglioramento della fruizione, il restauro e la valorizzazione del sito archeologico.

Il progetto Pompei Accessibile. Linee guida per una fruizione ampliata del sito archeologico ha coinvolto fin dal 2011 un gruppo di ricerca, composto da circa trenta docenti e giovani studiosi del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha analizzato soluzioni per l'accessibilità, il restauro e la valorizzazione delle Terme Suburbane di Pompei.