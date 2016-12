Scavi di Pompei, a Capodanno sarà boom per il tour erotico nella casa dei Vettii

A Capodanno si prevede un boom di presenze agli Scavi di Pompei. L'apertura straordinaria del primo gennaio, la coincidenza con i musei gratis ogni prima domenica del mese, ma non solo. In tanti vogliono infatti prendere parte al tour erotico nella casa dei Vettii, caratterizzata proprio da celebri raffigurazioni dedicate al mondo dell'eros.



Chiusa per dodici anni causa lavori di restauro, è stata riaperta lo scorso 23 dicembre alla presenza del premier Paolo Gentiloni e del ministro Dario Franceschini. La domus dei Vettii è tra le più ricche e famose di Pompei, posta sotto la protezione di Priapo, Dio della fertilità.

Nella stanza adiacente alla cucina - che possiede un larario dipinto - si possono ammirare gli ambiti quadretti erotici che saranno oggetto di uno specifico progetto di restauro.