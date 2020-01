“Se vuoi puoi sederti qui, accanto a me. Il banchetto è libero!”. Mario si ripresenta nella mia vita dopo più di dieci anni sorprendendomi come tante volte aveva fatto negli anni della nostra straordinaria amicizia. Ripete esattamente le parole che pronunciò quando ci incontrammo per la prima volta a scuola.I mesi che seguono la sera di febbraio in cui il caso ha voluto che le nostre vite si incrociassero di nuovo ci consentono di ordinare i ricordi e di dare un significato all’assenza ed al piacere di ritrovarsi. Ma soprattutto rappresentano la cornice temporale di un breve cammino in cui l’amore, la complicità, l’amicizia accompagnano i nostri passi. L’incontro fortuito, i propositi di riscatto, il viaggio tra le ombre ed i fantasmi del passato: ecco gli ingredienti di uno straordinario periodo in cui Mario ed io apriamo le braccia ad un modo diverso di vivere.Ad un certo punto qualcuno fa al momento giusto la cosa che gli altri considerano sbagliata. Allora la vita si riafferma in tutta la sua forza. È inutile consumare l’esistenza alla ricerca di un senso. La vita è in sé senso e significato.Amicizia è la declinazione del termine Eternità in questa dimensione di spazio tempo che ci appartiene. L’amicizia è l’esperienza più vicina a Dio che le nostre vite abbiano mai sperimentato!

"Scarabocchio. Storia di amicizia e di riscatto" è il libro d'esordio di Salvatore Passeggio. In vendita su Amazon, anche in formato Kindle.