Sanremo 2017, la scaletta della terza serata: Clementino spera nel ripescaggio

Clementino a rischio con il suo brano "Ragazzi Fuori". La sua speranza, stasera, è nella manche di ripescaggio: due su sei resteranno a casa e diranno addio al Festival di Sanremo 2017.

A Federico Vacalebre del Mattino ha spiegato: "Con me balla sulla graticola un ex vincitore di Sanremo come Ron, uno che ha scritto classici della canzone d’autore italiana, vuoi vedere che il problema sono io o Giusy Ferreri? Però, lo confesso, non me lo aspettavo. Nel 2016 mi sono qualificato senza patemi d’animo e ho portato a casa un più che onorevole settimo posto, anche se ero nervoso, irascibile, preoccupato. Ora sto pulito, non bevo niente da due-tre settimane, sto attento alle sigarette, sono stato operato alle corde vocali e sono salito sul palco dell’Ariston con la consapevolezza di potere e volere sbancare".

Intanto questa sera i 16 Campioni ancora in gara proporranno una rilettura delle hit della musica italiana, pescando da un repertorio che spazia da Battisti a Celentano, da Cocciante a Modugno, da De Gregori a Patty Pravo.

Ospite internazionale sarà Mika. Il cantante anglo-libanese, reduce dal successo di Stasera a casa Mika, show andato in onda su Rai2 lo scorso autunno, si esibirà con un medley dei suoi brani più amati. Non mancheranno due grandi nomi del cinema italiano: Alessandro Gassmann e Marco Giallini, attori che presenteranno il loro nuovo film, Beata Ignoranza.