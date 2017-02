Sanremo 2017, la scaletta della seconda serata: c'è Gigi D'Alessio

Debutto favoloso per il Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. La prima serata ha raccolto in media 11 milioni 374 mila spettatori con il 50.4% di share.

Giusy Ferreri, Ron e Clementino sono i primi tre Big a rischio eliminazione in base al televoto e al giudizio della sala stampa che pesavano per il 50% ciascuno. Hanno superato il turno Fabrizio Moro, Eloide, Lodovica Comello, Fiorella Mannoia, Alessio Bernabei, Al Bano, Samuel ed Ermal Meta.

Stasera altri 11 Big in gara. A misurarsi sul palcoscenico dell'Ariston saranno Bianca Atzei, Chiara, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Marco Masini, Michele Bravi, Michele Zarrillo, Nesli & Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Paola Turci e Sergio Sylvestre. Il sorteggio in mattinata deciderà l'ordine di esibizione.

Al termine della serata, a chiusura di voto della giuria della sala stampa e del televoto, che peseranno per il 50% ciascuno, ci sarà la classifica temporanea che indicherà i tre a rischio eliminazione e che quindi domani sera dovranno confrontarsi con i tre Big a rischio indicati ieri con le stesse modalità di valutazione. I sei saranno poi impegnati domani in una gara supplementare, non prendendo parte dunque alla serata tradizionalmente dedicata alle cover.

Con la gara supplementare usciranno definitivamente di scena due concorrenti, mentre i quattro 'ripescati' andranno al turno successivo di venerdì con gli altri 16 passati subito nelle due tranche di esibizioni di ieri e di oggi.