Sanremo 2017, la scaletta della quarta serata: quattro napoletani in gara

La gara entra nel vivo a Sanremo 2017. Sul palco dell'Ariston questa sera poco spazio agli ospiti e molto alla competizione canora.

20 i "Campioni" rimasti in gara, tra questi anche Gigi D'Alessio e il 'ripescato' Clementino, che stasera si ridurranno nel numero fino a 16 in vista della finalissima in programma sabato.

Sarà designato, sempre stasera, anche il vincitore della categoria "Nuove proposte": quattro gli artisti rimasti in gara, tra cui i napoletani Maldestro e Lele.

Tra gli ospiti, invece, ci saranno il dj tedesco Robin Schulz, la showgirl Virginia Raffaele, l'attore Luca Zingaretti e la conduttrice Antonella Clerici.