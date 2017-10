Non solo San Gennaro: Napoli vanta ben 52 Santi Patroni

Quali sono i santi protettori della città di Napoli? Il più noto è sicuramente San Gennaro, ma in realtà la patrona ufficiale è Santa Maria Assunta, titolare del Duomo dal 1076. San Gennaro, nonostante sia solo un compatrono, è il santo a cui i napoletani sono più devoti e che invocano sempre in caso di pericolo. Come accadde il 16 dicembre del 1631 quando in occasione dell'eruzione del Vesuvio, i napoletani invocarono la protezione del santo portando in processione le sue insegne fino al ponte dei Granili. Fu allora che il sangue si sciolse e il magma miracolosamente si fermò evitando di invadere la città. Il culto del Santo è, infatti, legato al "prodigio" della liquefazione del suo sangue: tre volte l’anno (il sabato precedente la prima domenica di maggio e negli otto giorni successivi, in ricordo delle due Traslazioni delle sue reliquie; il 19 settembre, ricorrenza della decapitazione; e il 16 dicembre, festa del patrocinio di San Gennaro, in memoria dell’eruzione del Vesuvio del 1631) i napoletani attendono con ansia che il sangue di San Gennaro si sciolga: la mancata liquefazione (o il semplice ritardo) è, infatti, considerata presagio di eventi drammatici.

Ma Santa Maria Assunta e San Gennaro non sono gli unici santi protettori della città di Napoli. Agli inizi del Seicento, per influsso della controriforma, la città di Napoli vide un forte incremento dei suoi santi patroni raggiungendo il numero record di 52. Non tutti i santi protettori vengono però onorati durante l’anno poiché nel 1973 entrarono in vigore le “Normae de patronis costituendis” emanate da Papa Paolo VI con le quali venne ridotto il numero dei Santi patroni per snellire i calendari liturgici: “I patroni, sia principali sia secondari, costituiti in passato per particolari circostanze storiche, come pure i patroni scelti per situazioni straordinarie, per esempio la peste, la guerra o altra calamità, oppure a motivo di un culto speciale attualmente in disuso, d’ora in poi non devono più essere onorati come patroni”.

Soltanto il sabato precedente la prima domenica di maggio (quindi la seconda data dell'anno in cui il sangue di San Gennaro si liquefa) l'arcivescovo di Napoli con il Capitolo del Duomo reca in processione il busto d'oro e le ampolle del sangue del Santo precedetuto dai busti argentei dei 51 compatroni fino alla Chiesa di Santa Chiara.

Altri compatroni di Napoli: