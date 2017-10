Santa Maria Vertecoeli, restauro 'beffa': cancellato l'affresco della facciata

Il Comune ha speso 190mila euro per il restauro della facciata della Chiesa di Santa Maria Vertecoeli, nel centro storico. L'inaugurazione, pochi mesi fa, vide la partecipazione anche del sindaco Luigi de Magistris. La chiesa è ancora inagibile: all'interno è addirittura in uno stato di abbandono preoccupante, con calcinacci sbriciolati al suolo.

"Per restaurare la facciata il Comune ha cancellato l'affresco", scrive su Facebook Antonio Pariante del Comitato di Portosalvo, che si impegna per la tutela dei beni culturali della città. Pariante allega due foto, che riproponiamo: in alto la facciata oggi, con l'affresco ricoperto di bianco. In basso, la facciata com'era.