Sanremo 2017, Gigi D'Alessio vincitore?: "E' più facile che il Napoli vinca a Madrid"

Gigi D'Alessio si è esibito nella seconda serata del Festival di Sanremo 2017, superando il turno con la sua canzone "La prima stella", dedicata alla madre.

In un'intervista alla redazione di Redazione di Radio Italia alla domanda: “È più facile che tu vinca il Festival o che il Napoli batta il Real Madrid in Champions League?”, il musicista ha candidamente risposto: “È più facile per il Napoli, la mia vittoria a Sanremo è troppo difficile...”.