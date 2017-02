Neomelodici, romantici o rapper? La sfida dei cantanti napoletani a Sanremo

1 / 4

La Napoli che canta o che conta. L'importante è esserci. Ogni anno a Sanremo c'è almeno un napoletano che si esibisce sul palco dell'Ariston, dando così il via ad una gara interna tutta "Made in Naples", perchè si sa di ugole d'oro a Napoli ce ne sono tante e dal genere neomelodico del pluricriticato Gigi D'Alessio al rap metropolitano di Clementino e compagni, ce ne è per tutti. Ma vediamo quali sono gli artisti napoletani che sono in gara quest'anno e le storie che porteranno. Per te chi vince?